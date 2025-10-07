diario as beiras
Coimbra

Petição quer “Segundas Sem Carne” nas cantinas

07 de outubro às 10 h23
O movimento “Segundas Sem Carne”, constituído por estudantes da Universidade de Coimbra (UC), lançou uma petição onde exige que as cantinas da instituição passem a servir, às segundas-feiras, refeições confecionadas exclusivamente à base de plantas.
No documento, o movimento refere que a indústria de exploração animal tem um “elevado impacto negativo no ambiente, saúde pública e sofrimento animal, sendo responsável por várias atrocidades ecológicas a nível mundial”.

“ Temos de lutar por um futuro sustentável e uma rutura do paradigma, e podemos começar pelo nosso prato”, defendem os promotores da iniciativa.

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

