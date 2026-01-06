diario as beiras
Período de tolerância para aquisição de passe intermodal terminou ontem

06 de janeiro de 2026 às 10 h14
DB/Pedro Filipe Ramos

A partir de hoje é “imperativo” ter título válido de transporte para viajar nos transportes públicos do Metro Mondego e dos Serviços Municipalizados de Coimbra (SMTUC). Quem o diz é o presidente da Agência para a Gestão do Sistema Intermodal (AGIT), Emílio Torrão, em declarações ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Também a Metro Mondego esclarece, no seu site, que “a partir de 6 de janeiro, todos os passageiros, sem exceção, deverão ser portadores de título de transporte válido e previamente validado”, reconhecendo que, até ontem, os portadores de passe SMTUC ou intermodal MOVE-C estavam habilitados a utilizar os referidos operadores de transporte, mediante a apresentação do cartão de suporte, “ainda que não carregados com o título referente a janeiro/2026”.

Essa tolerância ficou a dever-se ao alargamento do prazo de carregamento dos passes de janeiro até ontem, originando filas nas lojas SMTUC, o que se ficou a dever “às festividades de Natal e Ano Novo” referiu Emílio Torrão.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (06/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

