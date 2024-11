Peladinha na prisão derrubou muros e abriu horizontes

“Foi uma tarde bem passada e divertimo-nos todos. Tanto nós como eles”. Tiago Carrera, de 35 anos, foi um dos reclusos que ontem teve oportunidade de viver uma situação que, talvez, até dificilmente se poderia repetir se estivesse “lá fora”.

“Foi um dia diferente e socializar com pessoas diferentes é sempre bom porque estamos aqui há muitos anos fechados”, admitiu.

Foi uma partida “rasgadinha” e com golos festejados como se de uma partida a sério se tratasse. E, registe-se, com os reclusos a festejar mais vezes que a Académica. “Estamos habituados a jogar juntos três vezes por semana e muitos jogaram lá fora”, alguns deles até futebol profissional.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS