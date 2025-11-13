diario as beiras
Oportunidades únicas em veículos usados e semi-novos na Auto Maran

13 de novembro às 11 h20
DR

O grupo Auto Maran anuncia mais um evento “Flash Days”, uma iniciativa que oferece oportunidades exclusivas para a compra de veículos usados certificados, assente no programa de marca Das WeltAuto, mas também em semi-novos e novos. Este evento especial decorre a partir de hoje e até 16 de novembro, nas instalações da Auto Maran.

Durante os “Flash Days”, os visitantes terão acesso a uma ampla seleção de veículos usados Das WeltAuto, das marcas Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Cupra e algumas opções de outras marcas.

O concessionário considera que “esta é uma oportunidade imperdível para encontrar o veículo ideal, com opções de entrega imediata e condições de financiamento atrativas”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (13/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Dora Loureiro

