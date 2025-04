Opinião: O momento atual da Saúde

A saúde em Portugal apresenta-se neste momento num processo de alteração dos hábitos estabelecidos há muitos anos e de reorganização do SNS.

Atualmente verificamos que cada vez mais as pessoas recorrem à saúde privada utilizando muitas vezes seguros, mas também em muitos casos usando os seus recursos pessoais infelizmente nem sempre acessível a todos.

Na última remodelação do SNS criou-se as ULS (Unidades Locais de Saúde) que são um modelo de organização fundamental focando-se nos cuidados de saúde a prestar às populações desde o centro de saúde até aos hospitais, numa determinada área geográfica e com uma gestão única. A nível dos cuidados primários de saúde encontramos nos centros de saúde antigos as USF e as UCSP que deverão sempre ser a porta de entrada para os cuidados de saúde necessários.

A partir do centro de saúde poderá ser necessário recorrer aos hospitais onde podemos encontrar todas as especialidades algumas delas bastante complexas, mas isso implica sempre uma referenciação a partir das unidades localizadas no centro de saúde.

Não podemos também esquecer que neste sistema de saúde se inclui os Cuidados Paliativos, os Cuidados de Convalescença, a Rede de Cuidados Continuados e também os serviços de saúde pública.

Este modo de organização procura facilitar o acesso dos doentes ao Serviço Nacional de Saúde de forma adequada às suas necessidades e simultaneamente otimizar os recursos humanos, financeiros e materiais.

Espera-se também que estabeleça uma melhor qualidade na colaboração e comunicação entre os serviços de saúde a nível dos cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares a fim de obtermos mais qualidade e eficiência do serviço Nacional de Saúde.

Aproximam-se as eleições e provavelmente este será o modelo a continuar dado que ele já tinha sido criado no governo do Partido Socialista e manteve-se no governo da Aliança Democrática.

Como é natural será sempre um modelo que irá tendo as suas modificações de forma a incorporar experiência do dia-a-dia e a corrigir eventuais situações de dificuldade de funcionamento.

É desejável que o Serviço Nacional de Saúde continue universal e tendencialmente gratuito conforme estipulado na Constituição da República Portuguesa de forma a que todos os cidadãos possam ter acesso aos cuidados de saúde que necessitam em igualdade de circunstâncias e sem condicionalismos devido a insuficiência económica que muitos Portugueses ainda sofrem.