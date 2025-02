Opinião: Australia Day – orgulho para uns, luto para outros

O sol escaldante refletia nas águas calmas da baía de Sydney Cove quando, a 26 de janeiro de 1788, 11 embarcações britânicas surgiram no horizonte. Com Arthur Phillip ao comando, as velas rasgadas pelo vento e o cheiro de sal entranhado nas tábuas do convés, 1.400 condenados preparavam-se para pisar pela primeira vez um território desconhecido, onde o destino lhes reservaria trabalho árduo e esperança de redenção.

Phillip foi um líder humanista que, quando as primeiras colheitas falharam, insistiu que os racionamentos fossem iguais para condenados e homens livres e que terras fossem doadas aos que as merecessem – esta é a fundação de uma sociedade muito igualitária.

Hoje, 26 de janeiro é o Dia da Austrália e sinónimo de céu azul cortado pelo rugido dos caças da Força Aérea, brasas a crepitar, cheiro a salsicha, e ondas do mar inundadas de fatos de banho azuis e dourados. O dia fecha com fogo de artifício e, em Sydney, a ponte e as águas do porto brilham com um espetáculo de videomapping projetado na silhueta icónica da Opera House.

No entanto, para muitos aborígenes este dia é visto como o Dia da Invasão e de Luto, relembrando que os britânicos chegaram para lhes tirar as terras e impor a sua cultura.

O dia tornou-se controverso e serve para aumentar a consciencialização sobre as culturas aborígenes, através de reflexão, bandeiras aborígenes, vestes tradicionais, dança, Didgeridoos, música e até manifestações para mudar o dia da celebração.

E divide o país em três: uns celebram com orgulho, outros protestam ativamente e outros preferem não participar.

Este é um reflexo da complexidade do país e de uma história relativamente recente – como reagiriam os povos sul-americanos se os ibéricos tivessem chegado 300 anos mais tarde e ainda houvesse uma divisão substancial na qualidade de vida e na saúde entre os indígenas e a restante população?