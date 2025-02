Oliveira do Hospital: Turismo em autocaravana em reflexão no próximo sábado

A Casa da Cultura César Oliveira, em Oliveira do Hospital, vai acolher, no próximo sábado, a primeira edição do colóquio “Turismo Itinerante em Autocaravana – Uma Visão Disciplinar”.

O encontro, organizado pela Associação de Autocaravanismo Portuguesa, em parceria com a Câmara Municipal daquela cidade, integra um programa a decorrer entre as 10:00 e as 17:00.

Segundo a organização, o evento contará com a participação do presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, e da vice-presidente do Turismo Centro de Portugal, Anabela Freitas, bem como com a presença de mais de uma centena de autocaravanistas, oriundos de vários locais do país.