Obras na ponte deverão ficar concluídas no primeiro trimestre de 2025

As obras de substituição do sistema de tirantes e reabilitação da Ponte Edgar Cardoso deverão ficar concluídas no primeiro trimestre de 2025, adiantou a Infraestruturas de Portugal (IP), dona da obra, contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS.

Neste momento, decorre a substituição dos tirantes longos, tendo já sido substituídos os curtos e os médios.

“Encontram-se em curso a substituição dos tirantes mais longos. Os tirantes de comprimento intermédio e curto estão já integralmente substituídos”, precisou a IP.

Entretanto, acrescentou, “foram também executados trabalhos de reabilitação de betão nos viadutos dos acessos, encontrando-se, ainda, em execução o tratamento da estrutura metálica da ponte”.

Além dos referidos trabalhos, ressalvou a IP, serão realizados o tratamento do betão das torres norte e sul, a pavimentação do tabuleiro e a substituição das juntas de dilatação.

A IP frisou, ainda, que “os principais desafios têm sido a substituição dos tirantes e a manutenção dos deslocamentos da ponte dentro do que se definiu como expectável”.

