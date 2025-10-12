A afluência de eleitores às urnas no território da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais (a mais habitada em Coimbra) “está a ser elevada”, garantiu o presidente desta junta, Francisco Rodeiro, depois de deixar o seu voto na Escola Secundária Avelar Brotero.

“A resposta é positiva. Por volta do meio dia já tinham votado cerca de 20% dos eleitores inscritos. Nota-se uma afluência muito grande. Em comparação com 2021, há até ao momento mais votantes”, garantiu aos jornalistas.

De acordo com o autarca, “as pessoas, após o almoço, vão votar em maior número e por isso a expectativa é que haja este ano uma afluência razoável de eleitores”

“O tempo também está ajudar”, acrescentou.

Francsico Rodeiro fez ainda um apelo para que as pessoas se desloquem às urnas.