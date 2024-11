Na Solum está a nascer um clube de bairro em que a prioridade é a harmonia entre as várias gerações

O crescimento das cidades tem vindo a retirar o sentimento de bairrismo às urbes, desaparecendo o convívio nas ruas e a ligação que havia entre os vizinhos. O ritmo acelerado de um meio urbano faz com que as pessoas andem sempre “em alta rotação” e sem tempo para estar com a população que vive mais próxima.

Coimbra, não sendo como Lisboa ou o Porto, é a nível nacional um dos maiores centros urbanos que existe. Esta sua característica veio “desativar” o sentimento de bairrismo em grande parte da cidade. É neste cenário que, a população mais velha, quando se reforma, percebe que a sociedade não está preparada para lhes dar atividades. Os dias ficam mais longos…

José Pratas e Catarina Mouraz, um jovem casal natural de Coimbra, aperceberam-se desta problemática e, durante os últimos meses, planearam um projeto transformador que modificasse as dinâmicas sociais da cidade. A eles juntou-se Maria José Pessoa, docente de Psicologia também de Coimbra, e com ligações a esta área.

A premissa inicial do projeto partiu do médico especialista quando estava a trabalhar na sua área e notou que a reforma não é aproveitada como muitas vezes se espera.

“Dentro da minha especialidade comecei a trabalhar numa publicação sobre prevenção de quedas e apercebi-me que como isso impactava muitas pessoas a partir de uma certa idade. Teria que se fazer algo para prevenir estas quedas. Também a entrada dos meus pais na reforma fez-me ganhar a percepção que, a partir do momento em que nos reformamos, a sociedade olha para nós de outra maneira, havendo poucas coisas desafiantes para estas pessoas”, explicou José Pratas, salientando que os projetos pensados para a reforma muitas das vezes não são suficientes.

“As pessoas ganham muitos sonhos relativamente à reforma, mas depois os dias na reforma são muito longos e os sonhos não ocupam o dia todo”, disse.

