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Museu Nacional de Conímbriga repõe circuito de normal de visita

25 de março de 2026 às 09 h45
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Museu Nacional de Conímbriga

O Museu Nacional de Conímbriga, no Município de Condeixa-a-Nova, anunciou que terminou as obras de renovação dos apoios de guardaria das ruínas, bem como os acessos entre a bilheteira, restaurante e ruínas.
“Terminadas as intervenções a 20 e 23 de março, informamos que está reposto o normal circuito de visita, garantidas melhores condições de trabalho e melhor acessibilidade física”, destaca o museu inaugurado em 1962 que preserva um dos maiores legados do período romano na Península Ibérica.
Para além da “montagem do novo apoio de guardaria implementado à entrada do campo arqueológico”, foi renovada “a calçada localizada entre a bilheteira e o restaurante”. Esta intervenção, sublinha o museu, representa uma “ambição com décadas”, que foi “finalmente materializada”.

Pode ler notícia completa na edição digital e em papel do Diário As Beiras de 25 de março de 2026

Autoria de:

Emanuel Pereira

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