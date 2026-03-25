O Museu Nacional de Conímbriga, no Município de Condeixa-a-Nova, anunciou que terminou as obras de renovação dos apoios de guardaria das ruínas, bem como os acessos entre a bilheteira, restaurante e ruínas.

“Terminadas as intervenções a 20 e 23 de março, informamos que está reposto o normal circuito de visita, garantidas melhores condições de trabalho e melhor acessibilidade física”, destaca o museu inaugurado em 1962 que preserva um dos maiores legados do período romano na Península Ibérica.

Para além da “montagem do novo apoio de guardaria implementado à entrada do campo arqueológico”, foi renovada “a calçada localizada entre a bilheteira e o restaurante”. Esta intervenção, sublinha o museu, representa uma “ambição com décadas”, que foi “finalmente materializada”.

Pode ler notícia completa na edição digital e em papel do Diário As Beiras de 25 de março de 2026