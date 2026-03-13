diario as beiras
Figueira da Foz

Município vai reabilitar parque escolar do concelho

13 de março de 2026 às 10 h59
0 comentário(s)
DB - Jot'Alves

Parte significativa do parque escolar público do concelho da Figueira da Foz, constituído por 55 estabelecimentos, está a necessitar de obras. A câmara municipal já elaborou a lista dos imóveis que serão requalificados.

De acordo com dados avançados ao DIÁRIO AS BEIRAS pelo vereador Ricardo Silva, relativos aos valores já definidos para o pacote de investimentos no parque escolar, só a Escola João de Barros tem um orçamento-base de cerca de 13 milhões de euros.

O ensino pré-escolar, por seu lado, tem uma estimativa inicial de investimento de mais de 1,7 milhões de euros. A reabilitação do edifício “O ninho dos passarinhos” tem um preço-base que ronda um milhão de euros, enquanto no Jardim de Infância Conde Ferreira serão investidos perto de 750 mil euros.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de março

Município vai reabilitar parque escolar do concelho
13 de março

Município de Mira promove gastronomia com produtos locais
13 de março

“Volta a Cantanhede vai ser referência nacional”, diz vereador
13 de março

Vasco Vaz não desiste da Gestão Desportiva

Figueira da Foz

Figueira da Foz
13 de março às 10h59

Município vai reabilitar parque escolar do concelho

0 comentário(s)
Figueira da Foz
12 de março às 10h49

Figueirense coordena projeto com projeção internacional

0 comentário(s)
Figueira da Foz
11 de março às 21h01

A14 na Figueira reabre ao trânsito em ambos os sentidos

0 comentário(s)