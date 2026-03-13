Parte significativa do parque escolar público do concelho da Figueira da Foz, constituído por 55 estabelecimentos, está a necessitar de obras. A câmara municipal já elaborou a lista dos imóveis que serão requalificados.

De acordo com dados avançados ao DIÁRIO AS BEIRAS pelo vereador Ricardo Silva, relativos aos valores já definidos para o pacote de investimentos no parque escolar, só a Escola João de Barros tem um orçamento-base de cerca de 13 milhões de euros.

O ensino pré-escolar, por seu lado, tem uma estimativa inicial de investimento de mais de 1,7 milhões de euros. A reabilitação do edifício “O ninho dos passarinhos” tem um preço-base que ronda um milhão de euros, enquanto no Jardim de Infância Conde Ferreira serão investidos perto de 750 mil euros.

