Motociclismo: Luís Oliveira triunfa no regresso do enduro à Lousã

A Lousã recebeu, no fim de semana da Páscoa, a quinta ronda do Campeonato Nacional de Enduro. Luís Oliveira foi o piloto em destaque, batendo pela primeira vez o francês o detentor do título Elite, Julien Roussaly.

Luís Oliveira (Yamaha), não começou da melhor maneira a primeira especial do dia, a ET1 ganha por Renato Silva (Beta), mas recuperou e instalou-se na liderança logo na primeira volta, ganhando com 51s de avanço sobre Julien Roussaly (Sherco) e 1m08s à frente de Diogo Ventura (Beta).

Renato Silva e Bruno Charrua (GasGas) fecharam o top-5 da classe Elite. Ausência notada de Ruben Ferreira, a recuperar de uma lesão sofrida na prova do Mundial de Enduro em Fafe.

Das outras provas, as primeiras foram os ‘Minis’ e Troféus de Clássicas, que haviam tido a sua jornada de abertura no mês anterior em Monsaraz.

