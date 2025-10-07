diario as beiras
Coimbra

Mostra Galiza quer unir comunidades CPLP em Coimbra através da arte

07 de outubro às 16 h53
DR

A Mostra Galiza, que pretende aproximar comunidades artísticas e públicos da Galiza, de Portugal e das outras nações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), vai promover diferentes valências da arte em Coimbra, a partir de outubro.

Na sequência da Mostra de Teatro Galego, realizada em 2023, o evento retorna agora com outro nome, destacando “o reforço da abertura a outras artes, como a música, a dança, a poesia e as artes visuais”, numa proposta bienal, revelou hoje a organização, num comunicado enviado à agência Lusa.

O programa de 2025 acontece em vários espaços da cidade, entre os dias 22 de outubro e 01 de novembro, e inclui nove espetáculos, oficinas, uma exposição, sessão de poesia, a apresentação de dois livros, uma aula aberta, ‘masterclass’ e uma feira do livro teatral.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (08/10/25) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

