O Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, ficou, esta noite, inundado com a água a chegar a até metade do edifício.

Classificado desde 16 de junho de 1910, como Monumento Nacional, o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha situa-se na margem esquerda do Rio Mondego.

A água já passou para lá do mosteiro, estando nesta altura já na Rua de Baixo, junto ao restaurante Tasquinha Tirene.

Neste momento, encontra-se também com difícil acesso a zona do Bolão, junto à Academia Briosa XXI da Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol (AAC/OAF) e s bombas de combustível. A rotunda está também inundada, sendo a circulação rodoviária perigosa nesta zona.

Em atualização