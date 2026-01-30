diario as beiras
Coimbra

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha inundado

29 de janeiro de 2026 às 23 h21
0 comentário(s)
DR

O Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, ficou, esta noite, inundado com a água a chegar a até metade do edifício.

Classificado desde 16 de junho de 1910, como Monumento Nacional, o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha situa-se na margem esquerda do Rio Mondego.

A água já passou para lá do mosteiro, estando nesta altura já na Rua de Baixo, junto ao restaurante Tasquinha Tirene.

Neste momento, encontra-se também com difícil acesso a zona do Bolão, junto à Academia Briosa XXI da Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol (AAC/OAF) e s bombas de combustível. A rotunda está também inundada, sendo a circulação rodoviária perigosa nesta zona.

Em atualização

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de janeiro

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha inundado
29 de janeiro

Cheias cortam estrada do Bolão, em Coimbra
29 de janeiro

Mau tempo: Cerca de 384 mil clientes da E-Redes sem energia pelas 18:30
29 de janeiro

Mau Tempo: Governo vai identificar "no imediato" prejuízos - ministro da Presidência

Coimbra

Coimbra
29 de janeiro às 23h21

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha inundado

0 comentário(s)
Coimbra
29 de janeiro às 20h14

Mau tempo: Universidade de Coimbra com edifícios encerrados, mas mantém atividade letiva

0 comentário(s)
Coimbra
29 de janeiro às 18h26

GNR monitoriza dique do Mondego junto à A1

0 comentário(s)