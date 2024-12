Morreu Fernando Brito do antigo café/bar da Académica/OAF

Morreu esta noite Fernando Brito, funcionário das pastelarias Vasco da Gama, que foi gerente do café/bar da antiga sede da Académica/OAF, aos Arcos do Jardim, anunciou fonte familiar nas redes sociais.

Natural de Alvoco das Várzeas, concelho de Oliveira do Hospital, Fernando Brito radicou-se em Coimbra, onde conquistou muitos amigos, na comunidade académica e nos meios desportivo e social da cidade.

A sua simpatia e polidez, a par de uma proverbial paciência para obstinados retardatários, cativavam todos quantos com ele privaram, nomeadamente, os muitos clientes dos estabelecimentos comerciais por onde passou.

Com o encerramento do café/bar do OAF, Fernando Brito passou por algumas experiências profissionais até ingressar no grupo hoteleiro das Pastelarias Vasco da Gama, onde estava desde 2008.

No plano desportivo, Fernando Brito era um sportinguista de berço que abraçou a Académica como paixão coimbrã. Politicamente, era um socialista militante e um cidadão empenhado. Socialmente, era um homem fraterno e amigo do seu amigo, que tinha sempre a família acima de qualquer interesse.