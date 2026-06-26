“Miranda a Brincar” traz atividades para as famílias nos fins de semana do verão

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Insufláveis, ateliers de trabalhos manuais, jogos, contos e outras atividades dirigidas essencialmente para os mais novos arrancam este sábado na Praça da Liberdade

Todos os fins de semana, no meses de verão, são dias para brincar em Miranda do Corvo. A autarquia apresentou ontem o projeto “Miranda a Brincar” que pretende ser uma iniciativa estratégica que coloca o bem-estar das famílias no centro da ação local.



O projeto vai levar a todo o território do concelho momentos de lazer, partilha e convívio, sem necessidade de inscrição prévia e com uma enorme diversidade de atividades, entre insufláveis, ateliers de trabalhos manuais, jogos, contos, entre várias outras.



Já a partir deste sábado, e durante todo o verão, entre as 10H00 e as 13H00 e as 14H00 e as 18H00, o “Miranda a Brincar” estará num local do concelho para proporcionar momentos de lazer para toda a família.

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