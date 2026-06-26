Viver

“Miranda a Brincar” traz atividades para as famílias nos fins de semana do verão

26 de junho de 2026 às 10 h00
Projeto começa este sábado, pelas 10H30, na Praça da Liberdade com várias atividades para as famílias | Fotografia: DR
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...
Daniel Filipe Pereira
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Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Insufláveis, ateliers de trabalhos manuais, jogos, contos e outras atividades dirigidas essencialmente para os mais novos arrancam este sábado na Praça da Liberdade

Todos os fins de semana, no meses de verão, são dias para brincar em Miranda do Corvo. A autarquia apresentou ontem o projeto “Miranda a Brincar” que pretende ser uma iniciativa estratégica que coloca o bem-estar das famílias no centro da ação local.

O projeto vai levar a todo o território do concelho momentos de lazer, partilha e convívio, sem necessidade de inscrição prévia e com uma enorme diversidade de atividades, entre insufláveis, ateliers de trabalhos manuais, jogos, contos, entre várias outras.

Já a partir deste sábado, e durante todo o verão, entre as 10H00 e as 13H00 e as 14H00 e as 18H00, o “Miranda a Brincar” estará num local do concelho para proporcionar momentos de lazer para toda a família.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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