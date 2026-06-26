“Miranda a Brincar” traz atividades para as famílias nos fins de semana do verão
Todos os fins de semana, no meses de verão, são dias para brincar em Miranda do Corvo. A autarquia apresentou ontem o projeto “Miranda a Brincar” que pretende ser uma iniciativa estratégica que coloca o bem-estar das famílias no centro da ação local.
O projeto vai levar a todo o território do concelho momentos de lazer, partilha e convívio, sem necessidade de inscrição prévia e com uma enorme diversidade de atividades, entre insufláveis, ateliers de trabalhos manuais, jogos, contos, entre várias outras.
Já a partir deste sábado, e durante todo o verão, entre as 10H00 e as 13H00 e as 14H00 e as 18H00, o “Miranda a Brincar” estará num local do concelho para proporcionar momentos de lazer para toda a família.
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