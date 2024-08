Mira: Flatlantic quer ser líder mundial na produção de peixe plano

A Flatlantic, unidade de produção de peixe plano instalada no concelho de Mira, traçou como plano de negócios vir a ser líder mundial neste setor, no prazo de 10 anos. Objetivo é “passar das três mil toneladas de pregado, que produz atualmente, para seis mil toneladas e 10 mil toneladas de linguado”, afirmou o presidente do conselho de administração da empresa, em declarações aos jornalistas.

A Flatlantic está a fazer “investimentos grandes” na expansão da produção do linguado e na maternidade. Para tal, a empresa tem tido “todo o apoio das entidades públicas”, afiançou o gestor.

Investimentos

de 60 milhões de euros

Nos últimos seis anos, a empresa de aquacultura investiu mais de 40 milhões de euros. Mas o prevê avançar, nos próximos dois anos, com mais 20 milhões de euros.

Os investimentos programados para expansão das instalações e o aumento da produção, frisou o líder da Flatlantic, irão criar novos postos de trabalho. Neste momento, a empresa tem 174 trabalhadores. “Quando tivermos a expansão concretizada, deveremos ter mais de 450”, antecipou.

A Flatlantic exporta cerca de 90% da produção, sobretudo para a União Europeia.

