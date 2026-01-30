O Sistema de Mobilidade do Mondego, que opera entre Serpins e a Portagem, está hoje suspenso devido à depressão Kristin.

Fonte do executivo municipal de Coimbra esclareceu à agência Lusa que os trabalhadores estão a tentar colocar o sistema em funcionamento “mas sem previsão de tempo”.

Os efeitos da depressão Kristin ainda se fazem sentir nos distritos de Castelo Branco e Guarda, mas a situação tem tendência a melhorar dado que a tempestade já está a chegar a Espanha, disse fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).