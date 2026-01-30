CoimbraRegião Centro
Metro Mondego está suspenso devido à depressão Kristin
Fotografia: DR
O Sistema de Mobilidade do Mondego, que opera entre Serpins e a Portagem, está hoje suspenso devido à depressão Kristin.
Fonte do executivo municipal de Coimbra esclareceu à agência Lusa que os trabalhadores estão a tentar colocar o sistema em funcionamento “mas sem previsão de tempo”.
Os efeitos da depressão Kristin ainda se fazem sentir nos distritos de Castelo Branco e Guarda, mas a situação tem tendência a melhorar dado que a tempestade já está a chegar a Espanha, disse fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Simpara ser considerado um metropolitano (metro), o sistema ferroviário precisa de linhas físicas (carris) para circular, sendo geralmente movido a eletricidade. Em Lisboa, o sistema opera em quatro linhas principais, enquanto no Porto existem seis linhas identificadas por cores e letras.
Infraestrutura: O metro utiliza carris e, frequentemente, um terceiro trilho para alimentação elétrica.
Título de transporte: Para viajar, é necessário um cartão andante válido (Porto) ou cartão navegante/contactless (Lisboa).
Funcionalidade: Trata-se de um meio de transporte público urbano, rápido e eficiente.
O sistema de metro do Porto, por exemplo, é um transporte intermodal, permitindo o uso do cartão
Para mi este transporte não passa de um autocarro