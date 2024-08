Marialvas mostra-se amanhã frente ao Mortágua

O Marialvas regressa esta época às competições nacionais 19 anos depois da última presença no Campeonato de Portugal. A espinha-dorsal do grupo que foi campeão distrital continua mas chegaram reforços para ajudar à exigência da competição.

As novas caras, do plantel e também da equipa técnica, serão apresentadas amanhã, a partir das 17H00, com uma cerimínia no Complexo Desportivo de Cantanhede, a que se segue um “amigável” com o Mortágua, às 18H00.

“Foi uma pré-época de muito trabalho, com a casa às costas, mas o grupo tem sido exemplar”, admitiu, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o treinador Carlos Calina.

“Os que transitaram incorporaram muito bem os que chegaram e os mais novos já conheciam a realidade do clube, pelas informações que lhes foram passadas, por isso a expectativa é muito boa”, avança.

