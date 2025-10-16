diario as beiras
Nacional

Marcelo promulga Lei dos Estrangeiros

16 de outubro às 13 h07
0 comentário(s)

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acaba de comunicar, através da página da Presidência, a promulgação de três diplomas da Assembleia da República, entre eles a nova Lei dos Estrangeiros.

“Considerando que o diploma agora revisto e aprovado por 70% dos Deputados, corresponde minimamente ao essencial das dúvidas de inconstitucionalidade suscitadas pelo Presidente da República e confirmadas pelo Tribunal Constitucional, o Presidente da República promulgou o diploma da Assembleia da República que altera a Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional”, refere a nota.

As outras duas leis promulgadas prendem-se com a cibersegurança.

“O Presidente da República promulgou o diploma que autoriza o Governo a transpor a Diretiva (UE) 2022/2555, relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União, bem como o diploma que autoriza o Governo a adaptar a ordem jurídica interna ao Regulamento (UE) 2021/784 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2021, relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha”, explicita a nota.

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de outubro

Federação dos Médicos convoca greve nacional para 24 de outubro
16 de outubro

Marcelo promulga Lei dos Estrangeiros
16 de outubro

Obras mudam local da paragem de transbordo rodoviário junto a Coimbra-B
16 de outubro

Magistrada do Ministério Público agredida no DIAP de Coimbra

Nacional

Nacional
16 de outubro às 14h20

Federação dos Médicos convoca greve nacional para 24 de outubro

0 comentário(s)
Nacional
16 de outubro às 13h07

Marcelo promulga Lei dos Estrangeiros

0 comentário(s)
CoimbraNacional
15 de outubro às 17h49

Professor da UC Luis Quintais vence Prémio PEN 2025 de poesia com “Nocturama”

0 comentário(s)