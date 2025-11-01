A região de Coimbra foi a mais afetada durante esta madrugada de sábado devido ao mau tempo, com cerca de 20 ocorrências do total de 70 registadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) entre a meia-noite e as 7H00 de hoje. A maior parte das situações foi de inundação, queda de árvores e limpeza das vias.

As inundações registaram um total de 43 ocorrências a que os bombeiros foram chamados, disse José Rodrigues, da ANEPC, adiantando não se terem registado vítimas ou danos graves devido à chuva. Além de inundações, a maioria das ocorrências foram devido a queda de árvores e a necessidade de limpeza das vias, adiantou a ANEPC. As operações mobilizaram 244 operacionais, apoiados por 96 veículos, principalmente nas regiões de Coimbra, Oeste e Lisboa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje oito distritos do continente – Coimbra, Viseu, Guarda, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco e Aveiro – sob aviso laranja devido à chuva persistente, por vezes forte, acompanhada de vento. As previsões são de chuva, por vezes forte e persistente, em especial na região Centro, diminuindo gradualmente de intensidade e frequência de norte para sul, e de vento com mais intensidade na faixa costeira ocidental e nas terras altas.