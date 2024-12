Luís quer navegar pelo melhor trajeto e trazer para Condeixa o troféu do MasterChef Portugal

Tem as origens, genealógicas e culinárias, em Vinha da Rainha, no concelho de Soure, “abraçou” a vila de Condeixa-a-Nova para viver, já lá vão 12 anos. Agora é um dos 16 finalistas da 4.ª edição do MasterChef Portugal.

Aos 44 anos, Luís Costa, assistente social na Associação de Famílias Solidárias com a Deficiência (AFSD) “Cavalo Azul”, em Coimbra, e navegador amador de ralis, decidiu abraçar o desafio de uma nova etapa na sua vida, mais saboroso, mas igualmente exigente. Para chegar “em primeiro à meta”, Luís precisa de bater 15 concorrentes e ganhar a 4.ª edição do concurso que, para além do troféu, oferece um curso e formação no Basque Culinary Center, San Sebastián, Espanha.

Mas, recuemos um pouco na história. Antes de receber a colher e o avental (o segundo depois de vencer um exigente duelo de pratos de arroz), o MasterChef entrou na vida do sorridente concorrente por causa do filho Xavier, de nove anos. “Começou com uma brincadeira”, assumiu ao DIÁRIO AS BEIRAS. “O meu filho, que é fã do programa, estava sempre a dizer inscreve-te. Eu disse-lhe “olha que eu não sei cozinhar assim”, mas fiz-lhe a vontade”, recordou. Depois de fazer a inscrição, seguiu-se um casting de preparação e as provas a doer.

Acompanhado por mais 99 candidatos, Luís elaborou um arroz cremoso, com cachaços de bacalhau, uma salada de polvo e adicionou ainda salicórnia, “uma planta que cresce nas nossas salinas”, destacou. “É mais fina que um espargo, mas salgada e crocante”, clarificou.

