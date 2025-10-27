O Linha de Fuga realiza a sua 5.ª edição durante o mês de novembro, em diferentes locais de Coimbra, com vários espetáculos, um laboratório, conversas e oficinas sob o tema da “performatividade da amizade”.

O Linha de Fuga, que decorre de 06 a 30 de novembro, divide-se entre o festival que apresenta espetáculos, performances e exposições um pouco por toda a cidade, um laboratório que acolhe uma comunidade de onze artistas em criação, um programa de conversas e várias oficinas, foi hoje anunciado em conferência de imprensa.

