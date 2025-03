Liga3: O. Hospital recebe Académica e ambos querem ganhar

Regressa amanhã o dérbi distrital, na Liga 3. Em Tábua, defrontam-se O. Hospital e Académica, em jogo que ambas as equipas querem ganhar – os oliveirenses porque precisam de todos os pontos possíveis, para fugirem à despromoção; os estudantes porque querem rapidamente garantir a manutenção.

Na 1.ª fase, recorde-se, as duas equipas empataram (1-1) no jogo disputado em casa dos oliveirenses, a 18 de agosto. O empate, aliás, parece ser a regra dos confrontos entre os dois emblemas, sempre que jogam no Municipal de Tábua: 1-1 na época transata e 1-1 na temporada 2022/2023.

Desta vez, a repartição de pontos pode ser curta, para os da casa, mas o técnico Nuno Pedro não está, ainda, angustiado. “Depois deste jogo, segue-se uma paragem, pelo que só nos resta terminar bem a 1.ª volta e aproveitar, depois, os 15 pontos em disputa”, refere.

Amanhã, Nuno Pedro quer ver um O. Hospital com coragem e capacidade para ganhar os duelos. “Numa liga tão equilibrada, os pormenores fazem a diferença e queremos que, domingo, seja a nosso favor”, adianta.

O técnico oliveirense não esquece a juventude da sua equipa e as mudanças no plantel, neste mercado de inverno (quatro entradas e três saídas, num quadro de “conhecida contenção orçamental”), mas acredita que a sua equipa vai saber estar organizada em todos os momentos do jogo.

“Chegar primeiro à bola e a procurar a baliza”

Já o treinador da Académica, na habitual conferência de imprensa de antevisão, admitiu que a ambição é ganhar para garantir rapidamente a permanência.

