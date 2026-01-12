O nevoeiro, no sopé da Serra da Estrela, fez do Estádio José Santos Pinto, na Covilhã, uma espécie de Choupana madeirense. O resultado prático foi o adiamento do início do jogo, por meia hora, e a sua interrupção – primeiro aos 39’ e depois, de forma definitiva, ao intervalo.

Do que se conseguiu ver, através da transmissão do Canal 11, via streaming, a Académica entrou melhor e teve sempre mais bola, mas nunca conseguiu assustar verdadeiramente o guarda-redes brasileiro da formação covilhanense. Ao invés, o ponta-de-lança senegalês Niang parece ter querido aproveitar a baixa visibilidade para, de muito longe, tentar surpreender um adiantado Carlos Alves.

