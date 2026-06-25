Figueira da Foz

Junta deverá mudar-se para o Paço de Tavarede

25 de junho de 2026 às 09 h01
Imóvel é propriedade do município | Foto DB - Jot'Alves
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Santana Lopes mostrou disponibilidade para ceder a utilização do imóvel histórico municipal.

“Há 26 anos lancei obra que foi concluída por António Duarte Silva, a da recuperação do que restava do tão simbólico Paço de Tavarede, no qual trabalham vários funcionários do município e que num futuro próximo, espera a Junta de Freguesia Tavarede, assim o desejar, se possa lá instalar”.

Foi com aquelas palavras que o presidente da Câmara da Figueira da Foz abriu as portas do imóvel histórico e icónico do concelho, localizado na “Terra do limonete”, à possibilidade de a sede da junta lá se instalar.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de junho

Estreante Cabo Verde nos 16 avos de final
27 de junho

Portugal: Fuga aos gigantes joga-se esta madrugada em Miami
27 de junho

Portugal pela sexta vez na fase a eliminar, em nove presenças
27 de junho

Coimbra Supernova quer valorizarsetor do espaço na região

Figueira da Foz

Uma questão de honra, defende Santana Lopes

Assembleia da Figueira da Foz defende desmantelamento de unidade de biocombustíveis

Figueira da Foz abre processo de classificação patrimonial da antiga Casa da Criança