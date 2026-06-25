Junta deverá mudar-se para o Paço de Tavarede

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Santana Lopes mostrou disponibilidade para ceder a utilização do imóvel histórico municipal.

“Há 26 anos lancei obra que foi concluída por António Duarte Silva, a da recuperação do que restava do tão simbólico Paço de Tavarede, no qual trabalham vários funcionários do município e que num futuro próximo, espera a Junta de Freguesia Tavarede, assim o desejar, se possa lá instalar”.

Foi com aquelas palavras que o presidente da Câmara da Figueira da Foz abriu as portas do imóvel histórico e icónico do concelho, localizado na “Terra do limonete”, à possibilidade de a sede da junta lá se instalar.

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