Já são conhecidos os vencedores do concurso “Eu Amo Coimbra”

A Câmara Municipal de Coimbra lançou, em abril, um concurso para a conceção da imagem gráfica do slogan “Eu Amo Coimbra”, com a finalidade de ser aplicado numa estrutura de rua. A obra vencedora pertence a Paulo Pereira.

Em comunicado, o município revelou hoje os vencedores. O primeiro prémio, com um valor pecuniário de 7.500 euros, vai ser atribuído a Paulo Pereira, que apresenta uma peça que conecta a cidade ao Fado e à Canção de Coimbra.

Já o segundo prémio, no valor de 3.000 euros, será entregue a Paulo Fidalgo, que se baseia na história de Pedro e Inês para criar o conceito de “ilha dos amores”.

O terceiro e último prémio, de 1.500 euros, cabe a Catarina Castro, que se centra no valor das pessoas e da cidade para criar uma peça de rua com o slogan proposto, que é complementada com a criação de diferentes personagens que se associam a Coimbra, do estudante ao Miguel Torga, de Pedro e Inês à Rainha Santa Isabel.

A Câmara de Coimbra prevê futuramente executar as três propostas vencedoras

O concurso contou com 25 propostas, com o objetivo de criar a imagem gráfica para o ‘slogan’ “Eu Amo Coimbra”, para futuramente ser aplicado em estruturas de rua

Questionado pela agência Lusa, fonte oficial do município esclareceu que ainda não há previsão dos custos para as três propostas, sendo o processo seguinte definir a execução, localização e instalação das estruturas de rua.

As propostas foram avaliadas tendo em conta a inovação, a originalidade e a criatividade do trabalho (50% de ponderação), o enquadramento estético e a integração no espaço (30%), e a sustentabilidade e a qualidade dos equipamentos propostos (20%).

O júri era composto pelo vice-presidente da Câmara, Francisco Veiga, a diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Maria Carlos Pêgo, e o chefe da Divisão de Compras e Logística, Pedro Monteiro.