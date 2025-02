IPO de Coimbra regista “agravamento de carga assistencial”

O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra está na linha da frente – a par dos seus congéneres de Lisboa e Porto – no que diz respeito à atividade clínica de radioncologia, terapia fundamentar no combate ao cancro. Se, por um lado, esta realidade é positiva para os doentes que acorrem às referidas cidades, por outro revela desigualdades geográficas.

É que há atividade em radioncologia em 11 centros do país, mas só os três referidos foram responsáveis por mais de metade (55%) das primeiras consultas de radioncologia, embora só disponham de 48% do total nacional de radioncologistas.

Aliás, a falta de recursos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) – que perdeu capacidade de resposta – e o aumento da pressão assistencial está a aumentar o risco para os doentes oncológicos, segundo um relatório hoje divulgado.

Por outro lado, na comparação dos dados entre 2020 e 2022 (os mias recentes disponíveis), é diagnosticado o agravamento da carga assistencial em primeiras consultas por médico especialista no IPO de Coimbra, tal como no IPO Lisboa e Hospital de Santarém, enquanto há redução em quatro outros centros (IPO Porto, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Centro Hospitalar Barreiro Montijo, e Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro).

