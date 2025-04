Interdição de trânsito noturno na ponte da Figueira da Foz vai ser levantada dentro de uma semana

Após a realização de obras complexas e demoradas de substituição dos tirantes da ponte Edgar Cardoso – sobre o rio Mondego, na Figueira da Foz – a empresa pública Infrastruturas de Portugal (IP) adiantou que o trânsito rodoviário noturno na ponte vai regressar dentro de uma semana, a 7 de maio.

De acordo com uma informação enviada, ontem, pelo Muncípio da Figueira da Foz, mesmo assim, “podem ocorrer interrupções pontuais”, que a IP – como dona de obra – “se compromete a comunicar atempadamente, devendo os/as munícipes manter-se atentos/as, podendo para tal consultar a página de facebook municipal criada especificamente para o efeito”.

Embora sem afetar a circulação automóvel, ainda vão ter lugar alguns outros trabalhos, designadamente a última fase, que inclui a pintura dos pilares e a substituição dos pavimentos.

