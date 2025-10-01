O Itecons – Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – com sede em Coimbra, mas com projeção internacional – mostra-se disponível para participar no desenvolvimento da indústria da defesa e na tecnologia de cibersegurança da Europa.

O presidente da direção do ITECONS, António Tadeu, adianta ao DIÁRIO AS BEIRAS que estão “a ser desafiados, a nível nacional e internacional, para trabalhar nestas áreas, em linha com as mudanças da política europeia, como resposta às atuais guerras, nomeadamente na Ucrânia”. “Os políticos têm, agora, um olhar diferente sobre a estratégia de defesa, incluindo a cibersegurança, que é um setor crítico”, acrescenta o também docente do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra.

Especializado nas áreas da construção, energia e sustentabilidade, o Itecons é detentor de quase duas décadas de experiência (completadas no próximo 11 de janeiro), com uma forte aposta, até agora, na resposta a dar às alterações climáticas, o que lhe conferiu “competências científicas e tecnológicas relevantes” na área da sustentabilidade ambiental, com foco nos setores da construção e da energia.

Intercâmbios firmados além fronteiras

A cooperação internacional tem resultados concretos a apresentar, como a presença em consórcios de candidaturas a projetos cofinanciados da Europa e parcerias estratégicas com entidades industriais e científicas, como é o caso do European Organisation for Technical Assessment (EOTA).

