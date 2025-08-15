diario as beiras
Incêndios: Aviões de combate cedidos pela Suécia deverão chegar domingo – Governo

15 de agosto às 17 h08
Dois aviões Fire Boss, cedidos pela Suécia, deverão chegar a Portugal no próximo domingo e juntarem-se ao combate aos incêndios no dia seguinte, anunciou hoje o Governo.

A informação foi adiantada pelo secretário de Estado da Proteção Civil, durante uma visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, à sede da ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide.

Agência Lusa

