Incêndio faz três feridos na Figueira da Foz

Um incêndio numa habitação na Gala, na freguesia de São Pedro, no concelho da Figueira da Foz, provocou ontem três feridos, entre os quais um bebé, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS Nuno Pinto, comandante dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz (BSFF).

Segundo o responsável, as três vítimas – um homem de 32 anos, uma mulher de 20 e uma criança de seis meses – encontravam-se na habitação aquando do fogo e foram conduzidas ao Hospital Distrital da Figueira da Foz “por precaução”, devido a suspeita de inalação de fumos. “À partida, não será nada preocupante”, acrescentou.

Nuno Pinto explicou que o incêndio deflagrou na cozinha de uma habitação unifamiliar, localizada na rua Luís Santiago Gonçalves.

