Identificado alegado autor de atropelamento mortal em Tentúgal

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, “identificou, constituiu arguido e apresentou às autoridades judiciárias competentes o autor do atropelamento mortal de um homem de 25 anos, de nacionalidade brasileira, ocorrido na madrugada do passado dia 20”, em Portela, concelho de Montemor-o-Velho, “quando este se deslocava de bicicleta”, refere comunicado de imprensa enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Segundo o documento, as diligências efetuadas, “tendo em vista o cabal esclarecimento das circunstâncias do atropelamento, apontam para a forte probabilidade de se tratar de um acidente rodoviário, continuando esta Polícia a apurar a eventual responsabilidade do autor, podendo estar em causa o crime de omissão de auxílio”.