Hospital de Coimbra realiza centésima cirurgia robótica de urologia

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra revelou hoje que realizou na sexta-feira a cirurgia robótica de Urologia número 100, após seis meses do início desta prática que começou exatamente nessa especialidade.

“A instituição atinge este número 100 seis meses após ter iniciado o seu Programa de Cirurgia Robótica, em julho do ano passado, e exatamente na especialidade onde teve início: Urologia”, indica em nota de imprensa.

A centésima cirurgia foi realizada num “homem de 69 anos, com um cancro da próstata localizado” e tratou-se de “uma prostatectomia radical por via laparoscópica assistida por robô”.

“A situação clínica foi avaliada e conclui-se que tinha indicação para terapêutica com intenção curativa. Discutidas as diversas opções, a equipa e o doente optaram por uma prostatectomia radical robótica”, explica o diretor do serviço de Urologia, Arnaldo Figueiredo.

Segundo Arnaldo Figueiredo, o “principal objetivo é a cura do cancro, ou seja, um controlo oncológico” e “depois a manutenção, tanto quanto possível, de qualidade de vida: primeiro do ponto de vista urinário, para manter a continência urinária, e depois também do ponto de vista sexual, tentando manter a função erétil”.

Ou seja, destaca o responsável, “há três objetivos principais: controlo oncológico, continência urinária e manutenção da função sexual. Foi, por isso, feita uma cirurgia com tentativa de preservadora de fecho vasculonervoso”.

“Este sistema avançado permite procedimentos minimamente invasivos, melhorando a precisão cirúrgica e reduzindo o tempo de recuperação dos doentes: a cirurgia robótica permite uma ampliação da visão, uma melhor visualização das estruturas, permitindo uma tentativa de preservação mais fina”, refere.

Ainda assim, esclarece, o “fator determinante para os resultados continua a ser o cirurgião, o robô é um importante instrumento que o ajuda”.

O especialista sublinha também “o profundo e intensivo trabalho de formação e preparação das equipas multidisciplinares que trabalham com estes equipamentos robóticos”.

A nota de imprensa da ULS de Coimbra indica ainda que as restantes especialidades envolvidas no programa — cirurgia geral e ginecologia — “encaminham-se a passos largos para chegar também às suas centésimas cirurgias”.

O presidente do conselho de administração (PCA), Alexandre Lourenço, citado no documento, destaca a “excelência assistencial” como um dos “eixos estratégicos” da ULS de Coimbra.

“Atualmente, estamos a recuperar tempo na área da cirurgia robótica. Este número da especialidade de urologia demonstra bem o empenho e a excelência da equipa com ganhos inegáveis para os nossos utentes, mostrando que esta é uma aposta ganha”, defendeu.

Neste sentido, Alexandre Lourenço assumiu que a ULS de Coimbra pretende, “ainda este ano, investir em novos equipamentos e envolver mais especialidades, como a ortopedia, otorrinolaringologia e cirurgia cardiotoráxica”.

O PCA realça ainda que, no contexto nacional, a ULS de Coimbra tem “contribuído decisivamente” para “o desenvolvimento da prestação de cuidados de saúde, ensino médico, investigação e inovação”.