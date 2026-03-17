Homem despista-se e embate num poste em Póvoa da Lomba

17 de março de 2026 às 11 h18
Bombeio Voluntários de Cantanhede
Um homem, de 81 anos, sofreu, esta manhã, ferimentos ligeiros, na sequência de um despiste de uma viatura ligeira, seguido de embate num poste de eletricidade na localidade da Póvoa da Lomba, em Cantanhede, na antiga Estrada de Coimbra.
De acordo com os Bombeiros Voluntários de Cantanhede nas redes sociais, “do acidente resultou um ferido ligeiro, um homem de 81 anos, que foi assistido no local pelos meios de socorro e transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).
O alerta foi dado pelas 09H20. e para o local foram mobilizados os Bombeiros de Cantanhede, com quatro viaturas e dez operacionais, bem como a SIV de Cantanhede, com dois elementos, a GNR de Cantanhede e a GNR da Tocha, cada uma com dois militares.

