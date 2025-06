Ginástica: Cantanhede Gym conquista 4 títulos nacionais de aeróbica

Os ginastas da Academia CantanhedeGym (ACG) estiveram em destaque no Campeonato Nacional Base de Ginástica Aeróbica, escalões de Juvenis, Juniores e Seniores.

O resultado de maior relevo foi o alcançado pelo juvenil Rodrigo Temótio, que se sagrou campeão nacional na prova de individuais masculino. Ainda em individuais, Leonardo Rei, da Associação de Ginástica de Condeixa, ficou em 2.º lugar. Na categoria de pares, Rodrigo Temótio e Diana Lysenko, ainda da ACG, ganharam também medalha de prata.

Em termos coletivos, três equipas do clube cantanhedense conquistaram títulos nacionais.

