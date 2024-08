Futebol: Definidos embates da Taça de Portugal e 3.ª Divisão Feminina

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sorteou ontem as partidas referentes à pré-eliminatória da Taça de Portugal feminina, bem como o calendário de encontros da 1.ª fase da 3.ª Divisão Feminina.

Na “prova rainha” do futebol feminino português, o Souselas vai até ao concelho de Penafiel para medir forças com o Rio Mau FC. Já a estreante Académica/OAF é uma das 34 formações isentas numa pré-eliminatória que conta com 74 clubes, divididos em quatro séries. Os encontros da pré-eliminatória estão agendados para 7 e 8 de setembro.

3.ª Divisão arranca a 29 de setembro

Também na tarde de segunda-feira, a FPF promoveu o sorteio do calendário da 1.ª fase da 3.ª Divisão Nacional Feminina. Na série H, o Souselas tem a companhia de Juveforce ADC Ponte Vagos, Rec. Águeda, NEGE, Gouveia e Ac. Viseu.

A turma de Coimbra inicia a competição com um duelo no reduto da ADC Ponte de Vagos e encerra o primeiro momento competitivo no reduto do NEGE(Gafanha da Encarnação).

Já na série I, a Académica/OAF mede forças com AD Estação, GD Ilha, União de Leiria, Football Academy e ADRC Vasco da Gama.

As estudantes iniciam a prova com uma receção ao GD Ilha (concelho de Pombal), concluindo a primeira fase (10.ª ronda) no reduto Vasco da Gama (concelho de Fátima).

Os primeiros classificados de cada série (13) e os três melhores segundos apuram-se para a 2.ª fase.