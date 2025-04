Figueira da Foz reinicia processo da Polícia Municipal

O Município da Figueira da Foz tem de reiniciar o processo de criação da Polícia Municipal, aprovado em 2002. Como o corpo policial não foi criado, por decisão política, e, entretanto, a legislação foi alterada, a autarquia terá de começar do zero.

“É um caminho que vem de longe. [A Polícia Municipal] foi criada em 2002, mas nunca foi implementada. O processo tem de partir do zero, novamente, porque a lei é diferente. Vamos iniciar o processo, que será longo”, disse ontem o vereador Manuel Domingues.

“A PSP não consegue chegar a todas as necessidades do município. Querendo um concelho com segurança, teremos de ter outra entidade [policial] que assumirá também funções de fiscalização”, acrescentou.