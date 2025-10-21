diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: Obras da ponte entram na reta final

21 de outubro às 09 h15
DR

As obras da ponte Edgar Cardoso entraram na reta final. Ao que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, a empreitada termina na última semana deste mês ou na primeira de novembro.

O fim do condicionamento do trânsito, ao que tudo indica, antecederá a conclusão das obras. Entretanto, a circulação de automóveis continuará limitada a metade da capacidade rodoviária da ponte, ou seja, condicionada a uma faixa de rodagem em cada sentido.

Filas intermináveis, que se estendem às duas margens da cidade e se agravam nas horas de ponta e quando há acidentes rodoviários, têm marcado as obras da ponte Edgar Cardoso.

Desde o início da empreitada, atravessar a única ponte sobre o rio Mondego na cidade da Figueira da Foz tem sido um teste à paciência dos automobilistas e sinónimo de antecipação da viagem entre os lados da foz, por parte de quem trabalha na margem oposta, para se chegar a horas ao destino. É assim há três anos.

Pode ler a notícia completa na edição impressas e digital de hoje (21/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

