Figueira da Foz: Município investe mais de meio milhão de euros em acessibilidades

O Município da Figueira da Foz investiu, em três anos, ou seja, desde o início do mandato, mais de meio milhão de euros na melhoria das acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada, refere nota da autarquia.

Os investimentos já realizados pelo Município da Figueira da Foz na melhoria das acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada incluíram a aquisição e instalação de elevadores hidráulicos fixos nas piscinas e equipamentos de praia, para atenuar as desvantagens resultantes da deficiência ou incapacidade.

Foram também realizados investimentos na marcação de novos lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada, realça ainda a nota do município figueirense.

Entretanto, foram aprovadas novas candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Um dos investimentos deste mecanismo de financiamento da União Europeia, de 298 mil euros, destina-se a intervenções na via pública.

Está ainda programado, igualmente ao abrigo de candidaturas ao PRR, melhorar as acessibilidades nos edifícios públicos. Nesta área serão investidos mais de 140 mil euros.

“A curto prazo, no âmbito de duas candidaturas ao PRR, que já se encontram aprovadas”, ressalva a nota da autarquia figueirense, “será dada continuidade ao investimento municipal nesta área”.

Exposição e cores inclusivas

Em junho de 2023, na exposição “O mar é a nossa terra”, o Município da Figueira da Foz estreou um sistema de audioguia e vídeos com legendagem em língua gestual, folhas de sala com escrita com símbolos e escrita em braille, folheto em escrita simplificada e experiências sensoriais.

Com a aplicação deste recurso, a mostra cumpriu os requisitos de um evento inclusivo para os visitantes, indo ao encontro das políticas de inclusão que a autarquia figueirense vem praticando.

Por outro lado, o Município da Figueira da Foz, “tendo em vista facilitar o dia-a-dia aos portadores de daltonismo”, destaca a nota de imprensa, “tem vindo a ser aplicado o sistema ColorADD – linguagem universal inclusiva que permite aos daltónicos identificarem as cores através de símbolos gráficos – em vários equipamentos e espaços públicos.

O Museu Municipal Santos Rocha, bem como zonas balneares e a piscina-mar, são alguns dos espaços contemplados com aquele sistema destinado a daltónicos.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 05/11/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS