Festas anuais das freguesias têm datas marcadas

Quatro festas populares (anuais) de freguesias de Coimbra – a terem lugar entre maio e julho – mereceram especial atenção por parte da Câmara Municipal de Coimbra, que apoia financeiramente os eventos com 2.500 euros, embora num dos casos – Santo António dos Olivais – este valor duplique, pela sua dimensão e densidade populacional da freguesia. A poucas semanas da sua realização, os interessados já podem apontar nas suas agendas a realização da Romaria do Espírito Santo, que tem lugar entre maio e junho, no Largo dos Olivais.

Por outro lado, a União das Freguesias de São Martinho de Árvore e Lamarosa será apoiada na montagem da “4ª Edição da Festa da Freguesia”, que se realiza de 6 a 8 de junho em Andorinha, no respetivo polidesportivo. Por essa mesma altura, mais a norte, a União das Freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela promove a V Festa da Freguesia “Sabores da Nossa Terra”, que acontece de 13 a 15 de junho, em Trouxemil, nas Caves de Coimbra.

