Fernando Gomes apresenta candidatura ao Comité Olímpico de Portugal em 18 de fevereiro

Fernando Gomes vai apresentar a candidatura à presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP) em 18 de fevereiro, num evento no qual vai detalhar a sua visão e propostas para o futuro do olimpismo português, foi hoje anunciado.

O ainda presidente da Federação Portuguesa de Futebol vai apresentar o seu programa eleitoral na sede do COP, em Lisboa, a partir das 17:00 de 18 de fevereiro, indicou a assessoria de imprensa da sua candidatura em comunicado enviado à agência Lusa.

“O evento marcará o lançamento público da candidatura e a divulgação detalhada das propostas que materializam a sua visão e a dos muitos que têm dado contributos para o futuro do olimpismo português, assente numa estratégia de crescimento sustentável, de valorização dos atletas e das federações e da afirmação internacional de Portugal no desporto”, lê-se na nota.

Fernando Gomes é um dos três candidatos anunciados às eleições de 19 de março, juntamente com os antigos secretários de Estado do Desporto Laurentino Dias e Alexandre Mestre.

“Quem, como eu, foi atleta de alta competição nunca se desiste perante desafios. Têm sido semanas exigentes, mas também muito gratificantes pelo entusiasmo e apoio que tenho recebido. Com determinação, trabalho e espírito de equipa, estamos a promover a convergência e a união entre todos para reforçar e valorizar o olimpismo nacional”, sublinhou o candidato.

No comunicado, Gomes reitera que vai continuar a receber sugestões e propostas, uma vez que “mantém como prioridade ouvir, agregar e representar todo o ecossistema olímpico português”, notando que a sua candidatura, descrita como sólida, credível e independente, tem vindo a consolidar-se com uma base de apoio cada vez mais ampla.

“O nosso compromisso é com a transparência e com o respeito pelas decisões de cada federação, hoje e sempre. Quem me conhece sabe que sou um competidor nato e competir significa lutar até ao fim, com ambição, compromisso e fair-play. Dia 18, será um momento para partilhar a nossa visão para o futuro do COP e do olimpismo nacional. O desporto ensina-nos que as vitórias se constroem com trabalho, dedicação e coragem – e é com esse espírito que continuaremos a avançar”, assegurou.

O evento de apresentação do programa eleitoral realiza-se no mesmo dia em que Fernando Gomes conclui o percurso na FPF, que presidiu durante 12 anos, e será aberto “a toda a comunidade desportiva interessada em conhecer em detalhe as propostas para o futuro do Comité Olímpico de Portugal”.

As eleições marcadas para 19 de março vão eleger o sucessor de Artur Lopes, que assumiu a presidência do COP após a morte de José Manuel Constantino em agosto passado.