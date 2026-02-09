Faleceu, aos 63 anos, a antropóloga moçambicana Maria Paula Meneses, uma das mais influentes pensadoras africanas contemporâneas e referência incontornável das Epistemologias do Sul. Investigadora sénior do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, foi uma das principais colaboradoras de Boaventura de Sousa Santos, com quem cofundou este campo teórico e publicou a obra Epistemologias do Sul: Perspectivas (Akal, 2006).

Filha de líderes guerrilheiros da FRELIMO, Maria Paula Meneses formou-se em Antropologia na Universidade Estatal de São Petersburgo (então URSS) e prosseguiu estudos na Universidade Rutgers (EUA). O seu trabalho abordou temas como o pluralismo jurídico, a antropologia da saúde, as memórias locais e as relações entre história global e saberes situados.

Em Coimbra, foi uma das responsáveis pelo primeiro programa de doutoramento europeu em Estudos Pós-Coloniais, consolidando uma rede internacional de investigação que ligou universidades africanas, latino-americanas e europeias.

O velório realiza-se hoje, entre as 17H30 e as 20H00 no Centro Funerário Nossa Senhora de Lurdes. A cerimónia de homenagem está agendada para amanhã, às 10H30, no mesmo local, seguindo depois o cortejo fúnebre para o Crematório Municipal de Coimbra.