Evolução das obras do metrobus liberta rotunda da Solum

A rotunda da ACIC na Solum, Coimbra, vai reabrir ao trânsito depois de amanhã, segunda-feira, sem condicionamentos. Todavia, o acesso à rotunda pelo troço da rua General Humberto Delgado, que faz a ligação ao posto de abastecimento de combustíveis, continua encerrado à circulação.

Após quase oito meses em que as obras da Metro Mondego – associadas a outras empreitadas de saneamento e redes elétrica e de telecomunicações no subsolo – provocaram grandes constrangimentos de circulação, o tráfego volta à normalidade, partilhando a via com o futuro canal dedicado do metrobus.

A primeira fase deste novo sistema de transportes deverá começar a circular no final do corrente ano, não só no troço suburbano Serpins (Lousã) – Alto de São João, como no troço urbano Alto de São João/av. Fernando Namora, Solum/Arregaça/Portagem.

A partir de agora, na Solum, trânsito proveniente da rua João de Deus Ramos (de ligação à rotunda das Palmeiras) vai voltar a poder contornar a rotunda e virar à esquerda em direção ao Alma Shopping, bem como seguir em frente para a rua Carolina Michaellis, ou inverter o sentido de marcha. Também quem desce a rua Carolina Michaellis vai poder contornar a rotunda e inverter o sentido de marcha, ou seguir para o troço da rua General Humberto Delgado, em direção ao Alma Shopping.

