Estudantes do IPC Beatriz Fernandes e Inês Penetra Portugal na meia final em C2 500 nos Mundiais de canoagem

A seleção portuguesa de canoagem cumpriu hoje com o expectável na estreia nos Mundiais de pista de Milão, com todas as tripulações a avançar para as meias-finais e o K4 500 masculino a atingir a regata das medalhas.

Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha puxaram dos galões de campeões da Europa, em junho, na República Checa, para vencer, de forma convincente, a sua competição e com isso agarrar a única vaga direta disponível para a final.

Apesar de largarem da lateral pista dois, mais complicada para controlar os adversários, os lusos largaram bem e lideraram sempre, impondo-se em 1.21,34 minutos, superando a vice-campeã europeia República Checa, por 1,10 segundos, e a finalista olímpica Nova Zelândia, por dois.

O K4 500 feminino de Teresa Portela, Ana Brito, Ana Rodrigues e Inês Costa, que só foi formado em maio e não tem ainda potencial para lutar pelo primeiro lugar, acabou em sétimo, ainda assim suficiente para seguir em prova, depois do 10.º lugar nos Europeus.

A C2 500 de Beatriz Fernandes e Inês Penetra sabia que dificilmente venceria e ficou em terceiro, aproveitando para testar a tática para a decisiva semifinal.

Nos outros eventos, nada havia a conquistar, com Fernando Pimenta a iniciar a defesa do título em K1 1.000 metros com o melhor tempo, enquanto Iago Bebiano foi segundo em K1 200.

Na paracanoagem, Norberto Mourão, em VL2, e Alex Santos, em KL1, tinham três lugares para a final dos 200 metros, porém terminaram ambos na quarta posição, pelo que também precisam de ir às meias-finais.

Na quinta-feira decorrem as meias-finais do K4 500 e C2 500 femininos, bem como a do K1 200 masculino e o KL1, sendo que só passam à final os três melhores.

O dia começa com quatro eliminatórias, o K1 e a C1 200 metros, de Teresa Portela e Beatriz Fernandes, respetivamente, bem como a estreia de Pimenta em K1 500 e da dupla campeã do Mundo João Ribeiro e Messias Baptista, em K2 500 metros.