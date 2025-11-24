diario as beiras
Coimbra

Espetáculo da APPACDM de Coimbra com 40 participantes assinala 500 anos de Camões

24 de novembro às 15 h20
0 comentário(s)
Fotografia: DR

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Coimbra vai assinalar os 500 anos do nascimento de Luís de Camões com um teatro musical, envolvendo 40 pessoas com deficiência intelectual (PCDI).

O projeto, intitulado “Camões: Cantos e Encantos”, tem a estreia marcada para 24 de fevereiro de 2026, no auditório do Conservatório de Música de Coimbra, seguindo-se uma digressão pelo país.

“O espetáculo combina teatro, música, dança e tecnologias digitais, recorrendo a projeções imersivas e interação direta com o público”, que poderá influenciar alguns momentos cénicos ou mesmo escolher o final da peça através do telemóvel, revelou hoje a APPACDM de Coimbra, num comunicado enviado à agência Lusa.

