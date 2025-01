Especialistas discutem em Coimbra a cibersegurança e a inteligência artificial

Temas como a cibersegurança e a inteligência artificial vão ser debatidos em Coimbra, na sexta-feira, no âmbito de um encontro no Convento São Francisco no qual são esperados 300 participantes.

Trata-se do Connect Your Dots, um programa no domínio da ‘networking’, organizado pelo Clube MBA da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), que nesta quarta edição tem em destaque áreas como a transformação digital, a cibersegurança e a inteligência artificial.

“O evento irá destacar a importância da cibersegurança num contexto de crescentes ciberataques que desafiam governos, empresas e cidadãos, sublinhando a necessidade de estratégias proativas para proteger recursos digitais e reforçar a confiança no ambiente digital”, disse à agência Lusa Eduardo Sequeira, da organização.

O presidente da assembleia geral do Clube MBA da FEUC, cuja direção é liderada por Rita Melo, adiantou que a inteligência artificial será abordada como uma força transformadora capaz de revolucionar setores como a saúde, promovendo inovações, eficiência e avanços significativos para a sociedade.

A quarta edição do Connect Your Dots, entre as 08:30 e as 19:30 de sexta-feira, conta com “um painel de especialistas de renome”, como o contra-almirante António Gameiro Marques, diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, Ernesto Costa, professor jubilado do Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, Jorge Pimenta, diretor de inovação do Instituto Pedro Nunes, André Baptista, apresentado pela organização como o hacker mais valioso do mundo, e representantes de várias empresas, entre outros.

O Connect Your Dots, com a participação de empresários, atuais e futuros líderes, deverá funcionar como “um espaço de ‘networking’ e reflexão sobre as tendências e os desafios da transformação digital”, referiu.

A iniciativa, cujos ingressos já estão disponíveis para a compra, tem apoio da Universidade de Coimbra, FEUC, Câmara Municipal de Coimbra e Instituto Pedro Nunes, além de outras entidades.