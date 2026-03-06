diario as beiras
Coimbra

Espaço Cidadão em Cernache evita deslocações à cidade

06 de março de 2026 às 11 h19
Foto DB - Ana Catarina Ferreira

A Freguesia de Cernache (no sul do concelho de Coimbra) passou a contar, desde ontem, com um Espaço do Cidadão, ou seja uma “loja do cidadão” em ponto pequeno, mas que disponibiliza a grande parte dos serviços da administração central, como a ativação da Chave Móvel Digital, alteração da morada do Cartão do Cidadão ou renovação da carta de condução.
Os residentes de Cernache beneficiam, agora, do apoio de dois assistentes, que são funcionários da junta de freguesia e que fizeram formação específica presencial e por e-learning, de forma a obterem competências específicas.
A presidente da junta, Marta Isabel Ferro, explicou ao DIÁRIO AS BEIRAS, ao fim da tarde de ontem – aquando da inauguração – que “os serviços da junta estavam limitados em relação aos serviços que prestavam, como atestados de residência, ou licenciamento de canídeos e felídeos, mas agora é possível alargar a suas funções”.

Autoria de:

António Rosado

