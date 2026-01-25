O Elevador do Mercado, que liga a Baixa e a Alta de Coimbra, reabre ao público esta segunda-feira, após a realização de trabalhos de manutenção, informou hoje a Câmara Municipal.

Numa nota de imprensa, a autarquia liderada por Ana Abrunhosa (Avançar Coimbra – PS/Livre/PAN) adianta que esta intervenção permitiu “reforçar as condições de segurança, fiabilidade e conforto do equipamento, que assegura a ligação entre a Baixa e a Alta de Coimbra, numa zona de elevada centralidade e relevância histórica e turística”.

O Elevador do Mercado permite que os residentes, comerciantes e visitantes acedam “com maior facilidade entre estas duas zonas centrais e históricas de Coimbra, contribuindo para uma mobilidade mais inclusiva e sustentável, num cenário de excelência”.

