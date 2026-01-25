diario as beiras
Coimbra

Elevador do Mercado reabre esta segunda-feira em Coimbra

25 de janeiro de 2026 às 13 h11
0 comentário(s)
DR

O Elevador do Mercado, que liga a Baixa e a Alta de Coimbra, reabre ao público esta segunda-feira, após a realização de trabalhos de manutenção, informou hoje a Câmara Municipal.

Numa nota de imprensa, a autarquia liderada por Ana Abrunhosa (Avançar Coimbra – PS/Livre/PAN) adianta que esta intervenção permitiu “reforçar as condições de segurança, fiabilidade e conforto do equipamento, que assegura a ligação entre a Baixa e a Alta de Coimbra, numa zona de elevada centralidade e relevância histórica e turística”.

O Elevador do Mercado permite que os residentes, comerciantes e visitantes acedam “com maior facilidade entre estas duas zonas centrais e históricas de Coimbra, contribuindo para uma mobilidade mais inclusiva e sustentável, num cenário de excelência”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (26/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

25 de janeiro

Morreu a DOCE Margarida Vilhena
25 de janeiro

APA alerta para risco de cheias a norte do Mondego e na bacia do Tejo durante a semana
25 de janeiro

Via que liga Estrada do Campo aos Carregais em Coimbra está cortada
25 de janeiro

Elevador do Mercado reabre esta segunda-feira em Coimbra

Coimbra

CoimbraNacional
25 de janeiro às 16h42

APA alerta para risco de cheias a norte do Mondego e na bacia do Tejo durante a semana

0 comentário(s)
Coimbra
25 de janeiro às 16h21

Via que liga Estrada do Campo aos Carregais em Coimbra está cortada

0 comentário(s)
Coimbra
25 de janeiro às 13h11

Elevador do Mercado reabre esta segunda-feira em Coimbra

0 comentário(s)